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MÜSİAD İzmir'den 110 bin maske bağışı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne 110 bin maske bağışı yaptı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
MÜSİAD İzmir'den 110 bin maske bağışı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne 110 bin maske bağışı yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, sağlık çalışanlarına destek olmak için harekete geçti. Bu kapsamda dernek, 110 bin maskeyi İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, virüse karşı önlemlerin artırıldığını ifade ederek, "Korona virüsü salgınıyla ilgili tedbirlerimizi en üst seviyede tuttuğumuz böylesine önemli günlerde MÜSİAD İzmir Şubesi olarak yönetim kurulu toplantılarımızı video konferans aracılığı ile gerçekleştirerek ekonominin çarklarını döndürmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren bu meseleye ciddiyetle yaklaşarak, milletimizin yararını gözeten bir duruşla dünyada eşine nadir rastlanır bir kriz yönetimi örneği sergilemektedir. Hükümetimiz, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadrolarıyla korona virüsü tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır" dedi.

Saygılı, şöyle devam etti:

"MÜSİAD İzmir Şubesi olarak biz de yaşadığımız bu süreçte İzmir'imize katkı sunmaya yönelik adımlarımızı değerlendirerek korona virüsü salgını nedeniyle özellikle hastanelerde tıbbi, cerrahi maske ihtiyacına bir nebze katkıda bulunabilmek adına İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüze 110 bin maske bağışı yaptık. Bu anlamda fedakar, cefakar hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarımıza duacıyız, Allah onlardan razı olsun. Tüm yönetim kurulu üyelerimize bu anlamlı karar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu süreçte en büyük gücümüzün birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olduğunu bir kez daha göstermiş oldular." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İzmir, Güncel

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