MÜSİAD İzmir Şubesi'nden 'Kulluk Bilinci' Konulu İhsan Sohbeti

İzmir Buluşmaları kapsamında Bilal Saygılı Camii Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda gerçekleşen sohbete, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İGMG Avrupa Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün , İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İGMG İhsan Sohbeti Başkanı Ali Börek, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve Fatih Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu katıldı.

Önceki hafta açılışı gerçekleşen Bilal Saygılı Camii Külliyesi açılış törenine katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun iyi bir katılımla açılışımızı gerçekleştirdik. Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olan tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Böylesi güzel bir açılışın ardından bu akşam bize has bir programla camideki konferanslarımıza başlayalım istedik. Biraz sonra 'Kulluk Bilinci' konulu programımızı hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

Camiler öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın mekânı olduğunu söyleyen Saygılı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın camimizin açılışında yaptıkları konuşmada vurguladıkları gibi cemaati olmayan her cami ne kadar ihtişamlı, ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla, hanımların nezaketiyle dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan tüm kardeşlerimin Bilal Saygılı Camini öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum.

İnşallah bu eserimiz, şehrimizde ilim ve irfana açılan yeni bir kapı, gençlerimize medeniyet mektebi olsun. Rabbimden niyazım, istikbalde millete ümmete hizmet edecek, liderlik edecek gençlerin yetişmesine vesile olmasıdır" dedi.

Fatih Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 'Kulluk Bilinci' konulu İhsan Sohbeti programında İGMG Avrupa Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İGMG İhsan Sohbeti Başkanı Ali Börek birer konuşma yaptı.

Çok sayıda STK yöneticisi, misafir ve MÜSİAD üyesinin yoğun katılımıyla gerçekleşen programın sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı , konuşmacılara ve bir süre önce MÜSİAD İzmir Şubesi organizasyonunda gerçekleşen Azerbaycan Ticari ve Kültürel İş Gezisi Programı kapsamında önemli katkılar veren Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Dr. Asıf Kurban'a teşekkür ederek hediye takdim etti.