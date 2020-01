MÜSİAD İzmir Şubesinden İrfan Sohbeti toplantısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İrfan Sohbetlerine ev sahipliği yaparken, programın sunumunu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse yaptı.Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi öncülüğünde düzenlenen 'İrfan Sohbeti' toplantısı, Kestane Pazarı Öğrenci Yetiştirme Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programın sunumunu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse yaptı. Program, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye ikincisi Hafız Ömer Baydar'ın, Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.Bilal Saygılı: "Bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz"Bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 'İrfan Sohbeti' programını yaklaşık üç yıldır düzenlediklerini dile getirdi. Bilal Saygılı, toplantıya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bizlere güzel misafirperverliği ve ev sahipliğinden dolayı Denetleme Kurulu Başkanımız Cüneyd Dayhan'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneğine teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de her ay bize manevi anlamda güzel bilgiler aktaran ve manevi şarj olmamıza vesile olan Katip Çelebi Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Saffet Köse Hocamıza olacak. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.İrfan sohbetlerinin önemine vurgu yapan Saygılı, "Bildiğiniz üzere servet sahibi olmayı rabbimiz yasaklamıştır; istiflemektir bunun bir diğer adı. İstiflemek bir Müslümana yakışmaz; Ama sermaye sahibi olmak, bu birikimi kendisi ve kendisinden sonra gelen insanlara aynı zamanda vakıf insanı gibi de tevdi etmektir" diye konuştu.Cüneyd Dayhan: "Ülkemizin aydınlık geleceğini birlikte inşa edeceğiz""Asım'ın neslini yetiştirmek için gece gündüz tüm gücümüzle çalışıyoruz" diyen Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan da, "İlim irfan sahibi nesillerin yetişmesi için bizler, sizlerin evlatlarınıza talibiz. Ülkemizin aydınlık geleceğini birlikte inşa etmek için buradayız. Sizlerin de bizlere olan inancıyla, Asım'ın neslini inşallah birlikte yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.Hamza Dağ, "2020 yılı ekonomide ileriye gitme noktasında bir ümit ortaya koyuyor"Toplantıya katılım sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise yapmış olduğu konuşmasında, "Ülke ekonomik olarak belli bir mesafe kat ettiği için bu kadar güçlü bir badireyi, güçlü bir operasyonu uzaklaştırma noktasında hızlı bir hareket süreci ortaya koyduk. 2019 yılında da bir tahmin ettiğimiz bir de tahmin etmediğimiz iki tane seçimle karşı karşıya kaldık. Seçim ortamları demokrasiler için olmazsa olmaz; ama ekonomik olarak zaman zaman tahmin edemediğiniz ülke yönetiminde bazı durumlarla karşılaşılabilen süreçlerdir. Ülke içinden ve dünyada ki güvenilir kuruluşlardan ortaya konulan neticeler de gösterdi ki 2019'un son çeyreğinde ekonomide bir dengelenme süreci oldu. 2020 yılı ivmelenme, yükselme ve daha da ileriye gitme noktasında bir ümit ortaya koyuyor. Ülkede istikrar olduğunda bu ülkenin insanın girişimci yapısını bilen birisi olarak 2020, 2021 ve 2022'nin çok daha farklı bir şekilde geçeceğinden hiç şüphem yok" dedi."Savaşlar ekonomimizi, vicdanımızı, maneviyatımızı ekiliyor"Türkiye'nin bulunduğu bölgenin riskli bir bölge olduğunun altını çizen Dağ, "Etrafımızda hemen hemen 20 yıldır devam eden savaşlar, iç savaşlar var. Bunlar ister istemez bizi de etkiliyor. Irak'ta 2002-2003 yılından bu yana istikrar var dersek yanlış olur. Suriye'de 2011 yılından bu yana bir savaş var. Libya'da 2010-2011 yılından bu yana bir savaş var. Bu savaşlarda bizlerin ekonomimizi, vicdanımızı, maneviyatımızı ekiliyor" diye konuştu."Huzur ortamı ülkemizin her bir köşesinde oluşmuş durumda"Yurt içerisinde 300-500 adet terörist sayısının her dönem olabileceğini ifade eden Dağ, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Hem yurt içinde teröristlerin İHA ve SİHA'lar ile sürekli takibi ve operasyonlar hem de sınırın öte yakasında sürekli olarak İHA'lar ve SİHA'lar ile yapılan takipler, istikrarsız bölge olan Suriye ve Irak'ın kuzeyinde istihbarat vasıtasıyla yapılan anlık operasyonlar, terör örgütünün organizasyon becerisini yerle bir etmiştir ve ayrıca motivasyonunu ciddi anlamda kırmıştır. Terör bitsin diye neredeyse 5-6 aydır terör örgütüne haykıran ve terör örgütünün uzantısı siyasi partinin önünde eylem yapan Diyarbakır annelerinin de bu manevi atmosferi daha da artıran bir özelliği vardır. İddia ediyorum terör örgütünden kaçışlar daha önceleri de olmuştur; ama annelerin, ailelerin araması sureti ile terör örgütünden kaçışların ve teslimiyetin artmış olması önemli bir husus. Bu vesileyle huzur ortamı ülkemizin her bir köşesinde oluşmuş durumda" dedi.Rektör Prof. Dr. Saffet Köse: "Aile en önemli toplumsal kurumdur"Toplum için en önemli kurumun aile kurumu olduğu belirten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Sosyolojik olarak aile bir toplumun örgütlenme modeli olarak kabul ediliyor" dedi.Konuşmasına devam eden Köse, "İslam toplumlarında devlet ve aile iç içe geçmiş şekilde bir biriyle tanımlanır. Mesela devlet o milletin büyük ailesidir, her bir aile de o devlet içerisinde o devletin küçük bir modelidir. Bu açıdan aile en önemli toplumsal kurumdur" diyerek sözlerini tamamladı.Konuşmaların ardından katılımcılara hediyeler takdim edildi.Programa ayrıca; Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği dernek üyeleri katıldı. - İZMİR