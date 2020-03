MÜSİAD İzmir: "Tedbirimizi aldık, durmak yok"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Tedbirimizi alıp 'durmak yok yola devam' diyoruz" dedi.MÜSİAD İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı başkanlığında, toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye 'de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında MÜSİAD İzmir Şubesi haftalık yönetim kurulu toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürüyor. Salgının ekonomik ve sosyal boyutunun değerlendirildiği toplantıya yönetim kurulu üyeleri 27 kişi ile tam kadro katıldı. Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapan Saygılı şunları kaydetti: "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığına karşı devletimiz tarafından alınan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda, bu süreci en az hasar ve zararla atlatabilmek için MÜSİAD ailesi olarak her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmekteyiz. Devletimiz virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Sağlık çalışanlarımız uykularından, ailelerinden feragat ederek canla başla çalışıyor. Biz de MÜSİAD olarak, bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret ederken, diğer yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bunun için tedbirimizi alıp, 'durmak yok yola devam' diyoruz. Ülkemizin bu dönemi en az hasar ve kayıpla atlatabilmesi, avantajlı konumunu koruyabilmesi için el birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte resmi makamlardan gelen talimatları yerine getirmek ve her zamankinden çok daha dikkatli ve duyarlı olmak, sabırlı ve ferasetli davranmak hem vatandaş olarak görevimiz hem de Müslüman olarak vebalimizdir."Saygılı ayrıca, "Kuruluşundan bugüne kadar her zorlu dönemeçte devletimizin ve halkımızın yanında ve destekçisi olmayı kendine şiar edinen MÜSİAD, bu süreçte de başta üyelerimiz olmak üzere tabandan gelen talep, şikayet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturacak" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA