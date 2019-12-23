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MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

23.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:56
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Şahin Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Aydın, yaşam kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafından yana kullandı.
Aydın, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni' fotoğrafını seçti.
Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Anadolu Ajansı bir okul, bu manada her sene iz bırakan fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf sanatına merakım var, sabır isteyen bir iş, güzel kareyi ve anı yakalamak çok önemli. Çok güzel çalışmalar var, herkesin eline sağlık." dedi.
MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın

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Kaynak: AA


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