Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MÜSİAD "Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi" kurulmasını önerdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ibret alarak kimyasal ve biyogüvenlik alanında uygulanmaya başlanan tedbirlerin Türkiye'yi koruyacağını belirterek, "Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi kurulması"...

10.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:34
MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ibret alarak kimyasal ve biyogüvenlik alanında uygulanmaya başlanan tedbirlerin Türkiye 'yi koruyacağını belirterek, "Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi kurulması" önerisinde bulundu.
Acar, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini, Türkiye'de de süreç içinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
MÜSİAD Ankara olarak yaşanan zorluklar karşısında her zaman devletin yanında yer aldıklarını ifade eden Acar, "Kovid-19 salgınından ibret alarak kimyasal ve biyogüvenlik alanında uygulamaya koyduğumuz tedbirler ülkemizi ve milletimizi koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Acar, Cumhurbaşkanlığı nezdinde "Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezinin kurulması" önerisinde bulunarak, bu merkezlere mikrobiyoloji, halk sağlığı, afet, biyoloji, adli tıp, acil tıp, ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda uzman insanların dahil edilebileceğini belirtti.
"Üniversiteler de akademik seferberlik ilan etmeli"
Söz konusu merkeze bağlı olarak ülkenin her bölgesinde coğrafi konuma göre laboratuvar, rehabilitasyon ve araştırma enstitülerinin de kurulabileceğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:
"Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi ile bilim yuvası olan üniversiteler topyekun bir şekilde akademik seferberlik ilan etmelidir. Kimyasal ve biyolojik gelişmeler hususunda sorunların tespiti, analizi ve yeni çözüm önerileri oluşturmalıdır. Merkez, mevcut kriz sürecini görüp ileride fırsata çevirmek isteyen terör örgütlerine karşı önlem alacak şekilde kurumsallaşmalıdır. Bu konuya odaklanarak gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini ivedilikle almalıyız. Bakanlık ve kamu kurumlarının teşkilat yapılarında kimyasal ve biyogüvenlik daireleri oluşturulmalıdır."
Acar, yeni faaliyete geçen Türkiye Uzay Ajansı Kurumunun çalışma potansiyeli ve hareket kabiliyetinin hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bir taraftan koruyucu tedbirler alırken diğer taraftan bilim ve teknoloji alanında özellikle uzay sanayisi hususunda büyük adımlar atılmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Ankara, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Ekonomi
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu Ekonomi
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM’den vatandaşlara kritik uyarı Ekonomi
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye’ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Ekonomi
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Haberler ›› Ekonomi ››MÜSİAD 'Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi' kurulmasını önerdi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:57: Başkan Aktaş, video konferans ile sanayicilerle buluştu - Ekonomi 14:57: Odeabank: Zor dönemde ihracatçılarımızın yanındayız - Ekonomi 14:54: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi 14:53: Aydın Ticaret Borsası - Ekonomi 14:53: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 14:08: Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor - Ekonomi 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler