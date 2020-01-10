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MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nde görev değişimi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanlığı'nda görev değişimi yapıldı.

10.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:44MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nde görev değişimi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Şube Başkanlığı'nda görev değişimi yapıldı.
MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikişer yıllık 2 dönem halinde görev yapan eski yönetim kurulu başkanı Hasan Eraslan, görevini Feyzullah Duran'a devretti.
İki dönem görev yapan Eraslan'a teşekkür eden Duran, birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Kentte 42 yıldır inşaat sektöründe hizmet verdiklerini belirten Duran, "MÜSİAD olarak Kırşehir'de öncelikle hedefimiz birlik ve beraberliğimizi daha da artırmak olacaktır. Üyelerimizle Kırşehir'in kalkınmasına yardımcı olma amacındayız. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket edeceğiz. Kırşehir'de iş insanlarının, girişimcilerin ve üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Hasan Eraslan, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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