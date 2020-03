MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Tedbiri elden bırakmadan çarkları çevirmeliyiz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, koronavirüse (Covid-19) karşı tedbirleri bırakmadan iş hayatının çarklarını çevirmeleri gerektiğini söyledi.MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Okka açıklamasında, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı devletimizin tüm organları virüsün görüldüğü ilk andan itibaren hızlı bir şekilde tedbirlerini almış ve almaya da devam etmektedir. Devletimiz tarafından açıklanan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda, bu süreci en az hasar ve zararla atlatabilmek için toplumun her bir ferdine, büyük görevler düşmektedir.Ülkemiz, dünyadaki salgın durumunda oldukça başarılı bir kriz yönetimi sergilemektedir. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen, yurt dışından ülkemize giriş yapan bazı vatandaşımızda pozitif vaka tespit edilmiştir.Vatandaşlar olarak, sadece yetkili açıklamaları esas almamız, sosyal medyada yapılan asılsız ve gerçek dışı paylaşımlardan kaçınmamız ve paniğe neden olacak söylemlerden uzak durmamız büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu."İş hayatının çarklarını çevirmeliyiz"Sorumlu bireyler olarak kendilerine düşenin, bu süreçte her zamankinden daha çok dikkatli ve duyarlı davranarak, belirlenen talimatları yerine getirmek, kendilerini ve çevrelerini korumak olduğunu kaydeden Okka, "İş dünyası olarak, virüse karşı mücadeleci davranmalı ve gerekli tedbirleri alarak ülkemizin üretim gücünü düşürmeden iş hayatının çarklarını çevirmeliyiz. Bizlerin, vatanına ve milletine vereceği en büyük destek bu olacaktır. Ülkemiz, her sorunu aşacak güce sahiptir. Tedbirimizi elden bırakmadan birlik ve beraberlik içinde bu sorunu da başarıyla aşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA