MÜSİAD Konya Şubesi'nde İş Geliştirme Toplantısı düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi'nde 'İş Geliştirme Toplantısı' gerçekleştirildi.



MÜSİAD Konya Şubesi'nde Konya, Aksaray, Karaman ve Seydişehir MÜSİAD üyelerinin katıldığı İş Geliştirme toplantısı düzenlendi.



Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "MÜSİAD, kurulduğu 1990 yılından bugüne ilkeleri ve duruşuyla büyümesini sürdüren, şu an itibariyle ülke genelinde 86, dünyada 226 şube ve temsilciliği bulunan, dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşudur. Sahip olduğumuz bu büyük ağı, üyelerimiz açısından iş fırsatlarına dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu yılın başında, yurt içi ilişkiler ismiyle bir komisyon oluşturarak, diğer MÜSİAD şubeleri ve üyeleri ile üyelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmalara başladık. İlkini Kayseri şubemizle gerçekleştirdiğimiz bu İş Geliştirme Toplantısından güzel sonuçlar aldık. Şimdi de, 3 şubemizi misafir ederek, şubelerimizin arasındaki ikili ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmayı ve karşılıklı ticaretimizi geliştirmeyi hedefledik" ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından program B2B toplantısıyla devam etti. MÜSİAD Konya, Aksaray, Karaman ve Seydişehir üyeleri, oluşturulan sektörel masalarda ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdi. - KONYA

Kaynak: İHA