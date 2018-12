Müsiad Kurucu Genel Başkanı Yarar: "Krizi Bahane Ederek Yatırımlarınızı Durdurmayın"

16 Aralık 2018 Pazar 15:25



MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen, günümüz ticaretinde MÜSİAD'lı olmanın önemi ve 2019 yılında ekonomiden beklentilerin anlatıldığı konferansa MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar konuk oldu.MÜSİAD Konya Şubesi tarafından 2019 yılında ekonomiden beklentilerin anlatıldığı bir konferans düzenlendi.Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, " Ankara 'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Öte yandan Fırat'ın doğusuna harekatta bulunan kahraman Ordumuza muvaffakiyet diliyorum. Ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine yönelik düzenlenen harekatı, iş dünyasının temsilcileri olarak sonuna kadar destekliyoruz. Rabbim şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun, gücünü artırsın. MÜSİAD Konya Şubesi olarak, gerek ülkemizin ve gerekse de şehrimizin önüne koyduğu ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz hafta Gürcistan ve Azerbaycan 'a Yurtdışı İş Seyahati düzenledik. 5 gün süren gezimizde Gürcistan ve Azerbaycan'da iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. 14 kişiden oluşan heyetimiz ayrıca iki ülkede fabrika ve işyerlerini ziyaret ederek saha araştırması yaptık. Konya'mızın yatırım ortamını anlatırken, bizlerde her iki ülkede ne yapabileceğimizi konusunda detaylı bilgi sahibi olduk. Gürcistan ve Azerbaycan, Orta Asya 'da ekonomik ve kültürel işbirliğimiz açısından özel önem verdiğimiz ülkelerin başında gelmektedir. Her iki ülke ile hem var olan ticaretimizi, hem de ikili ilişkilerimizi en üst seviyelere taşımak ve aynı zamanda da kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. MÜSİAD Konya olarak, önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için yurt dışı iş seyahatlerine devam edeceğiz" dedi."MÜSİAD maddeyi amaç edinen değil, araç olarak gören insanların yeridir"Konferansa konuk olan MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar ise, "İnsanların tek bir gayesi vardır; Allah'ın rızasını kazanmak. Biz de Allah'ın rızasını kazanmak için MÜSİAD çatısı altında buluştuk. MÜSİAD maddeyi amaç edinen değil, araç olarak gören insanların yeridir. Helal kazanç kavramını benimseyen ve kazandığını helal yolda harcayan insanların yeridir. 2019 yılında ekonomiden beklentilerinizi yüksek tutmayın, ama ne olursa olsun yatırıma devam edin. Kriz ortamında yatırım yapmayı sürdürenler, krizden sonra patlama yaşamaktadırlar. Neden, çünkü yatırım maliyetleri düşmekte ve rekabet koşulları azalmaktadır. Kriz atlatıldıktan sonra sektörünüzde bir numara olabilirsiniz. Ayakta kalmayı düşünüyorsanız, krizi bahane ederek yatırımlarınızı ertelemeyin. Firmasının bütün imkanları var, ama önünü göremediği için adım atmıyor. Ama şunu asla unutmayın dünya durmuyor. Sektörünüzde tek değilsiniz, Amerika Japonya ve Çin 'de firmalar yatırımlarına sürdürüyor. Eğer sen durursan dünyanın gerisinde kalırsın. Özellikle belirtmek isterim ki, MÜSİAD EXPO fuarlarına katılın, teknolojiyi takip edin ve aktif olarak mücadele edin. Kriz dönemlerinde yatırımlarınızı daha da artırın. Sanayi dinamik seviyededir. Her üç beş yılda bir teknoloji değişiyor. Teknolojide yaşanan gelişmeleri an be an takip edin. Sektörde rekabet üstünlüğü kazandıracak çalışmalara devam edin" şeklinde konuştu.2019 yılında Türkiye 'de çok büyük bir iktisadi değişiklik beklenmemesini söyleyen Yarar, "Parametreler değişmediği sürece Türkiye'de çok köklü bir değişikliğin kısa vadede olması zor. Siyasi söylemlerle reel gerçekleri iyi ayırt etmelisiniz. İş insanların reel bir dünyası, siyasetin ise ayrı bir dünyası vardır. İş insanı çok seyahat etmeli, elinde çantası eksik olmamalıdır. İhracatınızı artırmak için gezilere önem verin. Türkiye'nin Afrika politikası ne olmalı? Bu soru 3 yıldır görev yapan konsolosa sorulmaktadır. Bu doğru bir adım değildir. MÜSİAD Konya, Afrika pazarıyla ilgili çok güzel bir çalışma yaptı. Gelin MÜSİAD Konya'ya danışın. Ben Afrika'yı büyük bir hedef olarak görüyorum. 1.2 milyar nüfusu var. 2050 yılında her dört kişiden biri Afrikalı, 2020 yılında ise her beş kişiden ikisi Afrikalı olacak. Onun için iktisadi olarak büyüyecek ve nüfusunun çoğu Müslüman olan dünyadaki tek ülke olacak. Demek ki, politik sorunumuz olmayan, büyükelçiliklerimizin açıldığı, uçak seferlerinin artırıldığı, MÜSİAD Konya'nın da ele almış olduğu Afrika stratejisi çok doğru bir stratejidir" ifadelerini kullandı."Kriz yapısal olarak iyi bir şekilde yapılanamayanları etkilemektedir"Erol Yarar, "Türkiye'de kriz iç piyasada satış yapanlara var, yüzde yüz ihracat yapanlar ise bayram var. Yüzde yüz ihracat yapanların bütün alacakları döviz, borçları ise Türk Lirası'dır. Kriz yapısal olarak iyi bir şekilde yapılanamayanları etkilemektedir. Politikalarımızı, MÜSİAD Konya gibi uygulamaya başlarsak, önümüzdeki süreçte iktisadi krizlerde ne yaparız diye endişe etmekten kurtuluruz. Devlet politikasında aktif olmamız için, gittiğimiz ülkelerde büyükelçiliklere mutlaka uğramalısınız. 2019 yılı yeniden yapılanlar ve öz kaynaklarına dönenler için iyi geçecektir. Yani kolay bir yıla girmeyeceğiz. Ancak, ihracata yönelenler için ümitvari bir yıl olacaktır. Elimizde dövizin yükselmesini engelleyecek iki fırsatımız var. Biri yeni çıkan kanunla, 250 bin dolar karşılığında Türk vatandaşlığına geçiştir. 250 bin kişilik bir potansiyelle, Türkiye'ye 125 milyar dolar sıcak para gelecektir. Bu kaynağın getirilmesinde başarı sağlanırsa ülkemizde, dövizin artışını durdurulacaktır. İkincisi ise petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederse, ülkemizin cari açığı enerji girdi fiyatlarındaki düşüle birlikte azalacak ve dış finansmana ihtiyaç duyulmayacaktır. Dolayısıyla bu iki faktörde başarı sağlanırsa dövizin yükselmesi engellenecektir. Bu fırsata dönüştürülürse ekonomik beklentilerimiz yükselir" diye konuştu.Konferansın MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka'nın, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar'a hediye taktim etmesinin ardından sona erdi. Düzenlenen konferansa Karaman Şube Başkanı İbrahim Taşbaş, Seydişehir Şube Başkanı Mustafa Akman , MÜSİAD Konya 3. Dönem Başkanı Ziya Özboyacı ve Konya şube üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. - KONYA