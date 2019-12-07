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MÜSİAD Malatya'da 'Ticaret Hukuku ve Ahlak" konferansı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi ile Malatya Ensar Vakfı tarafından 'Ticaret Hukuku ve Ahlak' konulu konferans düzenledi.

07.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:39MÜSİAD Malatya'da 'Ticaret Hukuku ve Ahlak
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi ile Malatya Ensar Vakfı tarafından 'Ticaret Hukuku ve Ahlak' konulu konferans düzenledi.

MÜSİAD Malatya Şubesinde düzenlenen programa Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Ensar Vakfı Şube Başkanı Ahmet Küçük ile üyeler ve konferansın konuşmacısı İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Birsin katıldı. Programın açılışında konuşan Ensar Vakfı Şube Başkanı Ahmet Küçük, kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, "Ortak bir hedef söz konusu ise samimiyette varsa her iki kurumada fayda vereceğini düşünüyoruz. Ayını zamanda aynı düşünce dünyasının insanları olarak, birlikte olmak yakınlaşmak ve beraber olmak, paylaşmak için, Mehmet hocamın seminerinde bir vesile kılarak sizlerle tanışmak ve kaynaşmak ve kaynaşmak istedik" dedi. MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz ise "Bu gün eğitim programlarımız kapsamında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Birsin hocamızla birlikteyiz. Bizler birlik ve beraberlik içinde, hem MÜSİAD olarak hem de Ensar Vakfı olarak, birlikte hareket ettiğimiz ilk program olacak. Buradan memnun bir şeklinde ayrılacağımızı umuyorum. Sivil toplum temsilcileriyle birlikte harekat etmek bizleri mutlu edecektir" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Konferansta, Doç. Dr. Mehmet Birsin, Ticaret Hukuku ve Ahlak konusu üzerine sunum gerçekleştirdi. - MALATYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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