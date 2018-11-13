Müsiad Ortadoğu'da Temsilcilikler Açıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefi ile yola çıkan MÜSİAD, Umman'da temsilcilik açılışı gerçekleştirdi. Bu açılış ile MÜSİAD, 83 ülkede 213 nokta temsil noktasına ulaştı.

UMMAN ÖNEMLİ BİR KAPI

Umman'da temsilcilik açılışının MÜSİAD'ın MENA bölgesindeki hedefleri doğrultusunda önemli bir gelişme olduğunu belirten MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Umman'ın stratejik olarak önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Türk iş insanları için bölgenin bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Uyar, MÜSİAD olarak bölge ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ortadoğu bölgesinde temsilcilik atamaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.Konuşmasında Ticaret Diplomasisine dikkat çeken Uyar, şube ve temsilciliklerin en büyük amaçlarından birinin muhatap ülke ile Ticaret Diplomasisini geliştirerek iki ülke ilişkilerine önemli katkı sunmak olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE-UMMAN TİCARET HACMİ YETERLİ SEVİYEDE DEĞİL

Türkiye'nin Umman ile geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği ticarete bakıldığında, dış ticaret dengesinde her yıl fazla verildiğini belirten Uyar, 2015 yılında ticaret hacminin 264 milyon dolar ile en yüksek seviyeye ulaştığını 2017 yılında ise bu rakamın 126 milyon dolara gerilediğini söyledi. İki ülke ticaret hacminin olması gereken seviyede olmadığının altını çizen Uyar, MÜSİAD MENA olarak bu rakamın en kısa süre içerisinde 1 milyar dolara ulaştırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

MÜSİAD UMMAN KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK

MÜSİAD Umman Temsilcisi olarak göreve başlayan Mehmet Günaydın, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. İlk iş olarak Umman'da ki resmi kuruluşları, tüm Ticaret Odası ve İşadamı Dernekleri Başkanlarını ziyaret edeceğini belirten Günaydın, Türkiye-Umman ticaret hacminin yeterli seviyede olmadığını, bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar olduğunu dile getirdi.İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve ticaret hacminin artması bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu belirten Günaydın, MÜSİAD Umman Temsilciliği olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına odaklandıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.