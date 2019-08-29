MÜSİAD SAMEKS Ağustos ayı verileri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), Ağustos'ta bir önceki aya göre 3,1 puan artarak 47,4'e yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ağustos 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,1 puan artarak 47,4 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece 50 referans değerinin altındaki seyrini Ağustos ayında da sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik durgunluğun bu dönemde de devam ettiğine işaret ederken, buna karşın alt endekslerde önceki aya göre gözlenen artışlar olumlu bir görünüm arz etti.

Endekste gözlenen bu artışta hizmet endeksinin önceki aya göre 3,9 puan artarak 47,5 puana yükselmesi etkili olurken, sanayi endeksi de 1,8 puan artarak 48,7 seviyesine yükselerek nispi bir toparlanma gösterdi.

Bu dönemde hem hizmet hem de sanayi sektöründe girdi alımları artışını sürdürerek 50 referans değeri üzerindeki seyrini korudu.

Sanayi sektöründe yeni siparişlerin zayıf seyri üretimdeki artışı sınırlandırırken, sektöre ilişkin istihdam alt endeksinde gözlenen toparlanma dikkati çekiyor.

Kaynak: AA