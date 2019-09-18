Haberler » Güncel » Haber

MÜSİAD Sidney Başkanı Kdz. Ereğli'ye geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sidney Başkanı Hasan Gençtürk, Kdz. Ereğli MÜSİAD Şubesi'ni ziyaret etti.

18.09.2019 16:25MÜSİAD Sidney Başkanı Kdz. Ereğli'ye geldi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sidney Başkanı Hasan Gençtürk, Kdz. Ereğli MÜSİAD Şubesi'ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Türkiye'ye gelen Avustralya Sidney Kenti MÜSİAD Başkanı Hasan Gençtürk, Kdz. Ereğli'ye ziyaret gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli MÜSİAD Şubesi'ni ziyaret eden Gençtürk burada Başkan Abdülkadir Çınar, yönetim kurulu ve üyeler tarafından karşılandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, iki MÜSİAD Başkanı karşılıklı ticari birliktelikler noktasında yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi. Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar ile MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk ziyaret anısına birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. - ZONGULDAK

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:39 Spor mustafa cengiz 19.05 olayı kasıtlı, beni kimse bu konuda ikna edemez
19:37 Kaftancıoğlu: Türkiye'de iktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
19:36 Tuzla'da fabrika yangını
19:36 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Tank Palet Fabrikası) Tesisin mülkiyeti, yine Milli Savunma Bakanlığı'nda...
19:36 İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
19:34 Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı
19:34 Kiev'de bomba paniği: bir kişi köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti