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MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

29.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:42 MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Yusuf Bilin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Bilin, seçimini kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullahı'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Başkan Yusuf Bilin, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı bizim gurur kaynağımız. Dünyanın her yerinde görev yapan Anadolu Ajansı personeline başarılar diliyorum." dedi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Şırnak, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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