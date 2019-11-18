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MÜSİAD "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" düzenleyecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi'nce, Sakarya'da 22-23 Kasım'da "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek.

18.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:28MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi'nce, 'da 22-23 Kasım'da "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" düzenlenecek.
MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin ev sahipliğinde, ülkeler arası ticari diplomasi faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek zirveye, çoğunluğu Arap ülkelerinden olmak üzere 30 ülkenin büyükelçileri, konsolosları ve uluslararası ekonomik örgütlerin temsilcileri katılacak.
Bir otelde düzenlenecek zirve kapsamında, büyükelçilerle istişare toplantısı, uluslararası öğrencilerle Sakarya Üniversitesinde bir araya gelme etkinliği ve D8 ülkeleri büyükelçileri toplantıları da eş zamanlı yapılacak.
Etkinlikte, Sakarya ve çevre illerin gastronomi ve kültür zenginlikleri de büyükelçilere tanıtılacak.
MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Dışişleri Bakan yardımcıları Sedat Önal ve Faruk Kaymakçı, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve MÜSİAD üyelerinin katılacağı zirve 2 gün sürecek.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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