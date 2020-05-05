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MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi üyeleri, bakkalların veresiye defterlerini satın alarak dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.

05.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:55
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi üyeleri, bakkalların veresiye defterlerini satın alarak dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.
Şube Başkanı Ali Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar için harekete geçen Trabzonlu iş adamlarının, Ortahisar ilçesindeki 5 mahallede çok sayıda bakkaldan veresiye defterlerini satın aldığını belirtti.
Mahallelerde borçları silinenlerin kim olduğunun bilinmediğine işaret eden Kaan, "Bizler sadece bakkal ile görüşüp defterdeki tüm borçları sildiriyoruz. Borcu olan vatandaşlarımızı rencide etmemeye özen gösteriliyor. Çünkü bizler bu işi Allah rızası için yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaan, borç anlamına gelen "zimem"in bir Osmanlı geleceği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu gelenek, zimem yani borç defterinin satın alınmasıyla gerçekleşiyor. Ortahisar'da birden fazla mahallede bunu gerçekleştirdik. 10 binlerce liralık veresiye defterlerinin tamamını satın aldık. Vatandaşımıza bir nebze de nefes olabildiysek ne mutlu bize."
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerin birlikte aşılacağını vurgulayan Kaan, "Bu zor günler birlik, dayanışma, kardeşlikle aşılır. Bize bu yardımlara vesile olma gücü veren Allah'a ne kadar şükretsek azdır. MÜSİAD üyelerinden gelen bağışlarla yapılan borç defteri satın alma hayır işlerimiz devam edecektir. Desteği olan herkesten Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Kaan, ramazan ayında ihtiyacı olan ailelere kumanya yardımı yaptıklarına da dikkati çekerek, "Kızılay ile istişare halinde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. MÜSİAD olarak her zaman milletimizin, devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. MÜSİAD üyeleri bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bora Füzesi, Trabzon, Güncel, Haber

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