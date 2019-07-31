Haberler» Güncel» Haber

MÜSİAD üyeleri "İş ve Dost Meclisi"nde buluştu

MÜSİAD üyeleri, "İş ve Dost Meclisi" programında, MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

31.07.2019 17:05 MÜSİAD üyeleri
MÜSİAD üyeleri, "İş ve Dost Meclisi" programında, MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş ve Dost Meclisi programı kapsamında her ay farklı bir konu ve konukla üyeler bir araya geliyor.
MÜSAD Genel Merkez Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli ve MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin konuk olduğu programda, "Bölgesel Kalkınmada MÜSİAD'ın Rolü", "MÜSİAD Tazelenme Süreci" ve birçok konu masaya yatırıldı.
Şekerli, programda yaptığı konuşmada, "Bölgesel kalkınmayı, bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin en önemli koşullarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Sivas Başkanı Salim Eminoğlu ise "Bizleri kırmayarak programımıza katkı sağlayan Genel Merkez yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yapacağımız programlarda üyelerimizin gerek kişisel gelişimlerine yönelik gerekse de iş yaşamlarına yönelik toplantılar yapmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:05   10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı
00:05   DHA YURT BÜLTENİ - 19
00:02   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
00:01   GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
00:00   ABD Hazine Bakanlığından, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yaptırım
23:57   ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı
23:56   Balık üretim çiftliğinin ağlarında yırtık oluştu, 5 ton levrek denize karıştı