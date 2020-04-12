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MÜSİAD ve TAGEM'den tıbbi ve aromatik bitki konusunda iş birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler'in (TAB) yaygınlaştırılması ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

12.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:50
MÜSİAD ve TAGEM'den tıbbi ve aromatik bitki konusunda iş birliği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler'in (TAB) yaygınlaştırılması ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
MÜSİAD açıklamasına göre, dernek, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) pandemisinin Türkiye 'deki etkilerini azaltmak ve salgının yol açtığı ekonomik krizin üstesinden gelebilmek amacıyla iş birliği çalışmalarına hız verdi.
Ekonomik durgunluğa karşı, Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla güçlerini birleştiren MÜSİAD, bu noktada ilk olarak TAGEM ile iş birliği protokolü imzaladı.
Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen imza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komitesi Başkanı Levent Can, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, TAGEM Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. İlhan Aydın ve İhsan Aslan katıldı.
Protokol kapsamında, Türkiye'deki TAB'ın yaygınlaştırılmasına katkı yapılması, TAB üzerinde yapılacak Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi, TAB'da yerli ve milli tohumların kullanımının artırılması, yerli tohum ıslahlarının yapılması ve TAB yetiştiriciliği alanında iş birliği yapılması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, tıbbi aromatik bitkiler konusunun Türkiye'nin tarımı ve TAGEM açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, imzalanan protokolün amacının; Türkiye'deki tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesini artırılması ve ıslah edilmiş yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması olduğunu kaydetti.
Tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve pazar potansiyelini yeterince değerlendirmek için bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede olması gerektiğini aktaran Kayacan, "Tıbbi ve aromatik bitkilerde gerek doğrudan kullanım ve gerekse sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri taşıyan çeşitlerin geliştirilerek tescili çalışmalarına başlanıldı." ifadelerini kullandı.
12 alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türkiye'deki tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması adına aşamalı olarak aksiyon aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda ilk olarak geçtiğimiz dönemlerde Girişim Sermayesi Fonu oluşturduk. Fon altında 12 alanda destekleme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Desteklemeyi düşündüğümüz 12 alandan biri de tıbbi aromatik bitkiler konusunda yapılacak çalışmalar." değerlendirmesinde bulundu.
Tıbbi aromatik bitkilerden, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin hammaddesini yapabilmek için Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komitesi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kaan, "Bu bağlamda, komite başkanımız Levent Can, komite üyelerimiz Salih Beşir ve Selman Alimoğlu öncülüğünde, MÜSİAD bünyesindeki ilgili üyelerimiz, Türkiye'deki birçok üniversiteyle iş birliğine gitti." ifadelerini kullandı.
Kaan, bu iş birliğiyle Sağlık Bakanlığının da listesinde yer alan 115 çeşit tıbbi bitkiye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu bitkilerimizin tohum ıslahları, bu tohumların ekimleri ve bunları işleyecek hammadde tesislerini üzerine de çalışıyoruz. Buradan elde edeceğimiz en önemli çıktı ise şu anda neredeyse tamamı ithal edilen gıda takviyelerinde kullanılan hammaddeleri, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Bitkiler (GBTB)'den ilaç yapımında kullanılan hammaddeleri, aromatik hammaddeleri ve gıda sanayiinin kullanacağı hammaddeleri GMP'li ortamlarda üretmek istiyoruz. Böylelikle ülkemizde üretildikten sonra bitki olarak ucuz bir şekilde yurt dışına gönderilmesinin önüne geçmiş olacağız.
Ayrıca ülkemiz adına bu ürünleri yüksek katma değerli hammaddelere dönüştürmüş olacağız. Böylece hem ham madde ithalatımız azalacak, hem de ihracatımız artacak. Bu çalışmalar neticesinde MÜSİAD olarak ilk adımda üyelerimize BIOCELL İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli şirketimizi kurdurduk. MÜSİAD olarak akademi-kamu-sanayi üçgeninde ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda, Akademi-Kamu-Sanayi İş Birliği ve Proje Takibi Komitesi'ni kurduk. İlgili komite ve kurullarımız üzerinden ilerleyen dönemler de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, CEO, Ekonomi
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