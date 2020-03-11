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MÜSİAD ve TÜRGEV arasında iş birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

11.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:36
MÜSİAD ve TÜRGEV arasında iş birliği
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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