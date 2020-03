MÜSİAD ve TÜRGEV arasında iş birliği protokolü imzalandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarıyla iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor.Türkiye'nin kalkınması, bölgesinde etkin, küresel ölçekte ise saygın bir ülke olma idealiyle çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, "Akademi, Sanayi ve Kamu" üçgenindeki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu anlayış doğrultusunda, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile iş birliği protokolü imzalayan MÜSİAD, son olarak TÜRGEV ile iş birliğine gitti.İmza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz, MÜSİAD Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komite Başkanı Levent Can ve MÜSİAD Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Fatih Mehmet Keçebir katıldı.Protokol kapsamında, öğrenci buluşmaları organize etme, uluslararası öğrencileri Türkiye'deki üniversitelere getirme, bilimsel, kültürel, akademik ve sosyal alanlarda ortak projeler geliştirilmesi gibi hususlarda iş birliği yapılması öngörülüyor. Ayrıca, TÜRGEV'in yönlendirdiği öğrencilere, MÜSİAD üyesi şirketlerde staj ve iş imkanlarının sağlanması ile TÜRGEV öğrencilerinin ve Genç MÜSİAD üyelerinin taraflarca yapılan organizasyonlara davet edilmesi ve ortak organizasyonların yapılması da öngörülüyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomik kalkınmanın; eğitimli, ahlaklı ve memleket dertleriyle hemhal olmuş insanlarla mümkün olduğunu belirterek, bu minvalde TÜRGEV'in büyük bir misyonu yerine getirdiğini kaydetti.TÜRGEV'in, türlü propaganda ve kampanyalarla zihinleri bulandırılmak istenen nesilleri bir mefkure altında topladığını aktaran Kaan, MÜSİAD olarak TÜRGEV'in bu anlamlı çalışmalarına her zaman ve her koşulda destek olmaya çalışacaklarını bildirdi.Öğrencilerin iş hayatında tecrübe kazanmalarının kişisel gelişimleri için elzem olduğunu vurgulayan Kaan, MÜSİAD'lı iş insanları olarak TÜRGEV'de yetişen öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.İş birliği protokolünün, ileride, daha büyük organizasyonlara imza atılması noktasında önemli bir adım olduğuna işaret eden Kaan, yılmadan, yıkılmadan güçlü Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA