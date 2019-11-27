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MÜSİAD Vizyoner'19

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Şirket içindeki planımızı Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı'yı birleştirmek olarak adlandırıyoruz.

27.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:48MÜSİAD Vizyoner'19
Üst Yöneticisi (CEO) Murat , "Şirket içindeki planımızı Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı'yı birleştirmek olarak adlandırıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, MÜSİAD tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi devam ediyor.
Zirve kapsamında konuşan Emirdağ, hedeflerinin sadece Türkiye pazarı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İstanbul'dan 4 saatlik bir uçuş bölgesinde 1 milyardan fazla insana ulaşıyorsunuz. Hedefimiz, İstanbul'dan dünyaya hitap eden bir teknoloji firması çıkarabilmek. İlk hedefimiz, Hindistan'ın batısından Almanya'nın doğusuna kadarki coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak. Biz sadece Türkiye pazarını konuşuyoruz ancak bizim fırsatlarımız aslında çok daha büyük.
Şirket içindeki planımızı Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı'yı birleştirmek olarak adlandırıyoruz. Silikon Vadisi gibi veriyi kullanmayı biliyoruz. Bunun yanında yıllardan beri gelen bir ticaret kültürümüz var; bunu da asla unutmuyoruz. Bu ikisini bir araya getirerek aslında global bir başarı hikayesi çıkarmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Silikon Vadisi, Hepsiburada, Emirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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