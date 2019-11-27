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MÜSİAD Vizyoner'19

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürüleceğine ilişkin, "Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." dedi.

27.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:28MÜSİAD Vizyoner'19
'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürüleceğine ilişkin, "Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." dedi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi sona erdi.
Zirve kapsamında düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye başlıklı panelde konuşan Karakaş, otomotiv sektörünün içinden geçtiği değişim sürecinden bahsederek, yakın zamanda araçlardaki tüm cihazların akıllı cihazlara dönüşüp birbiriyle iletişim halinde olacağını söyledi.
Arabaların sürücüsüz hale geleceğini ve bazı tezlere göre otomobil sahiplik oranlarının azalacağını dile getiren Karakaş, 2035'te bugünkü klasik tarzda üretilen arabaların payının yüzde 60'lara düşeceğini anlattı.
Karakaş, yerli otomobil sürecinden bahsederek, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kendilerine çok ciddi destek verdiğini, savunma sanayisinde çok ileride olduklarını, bu projeleri yapanların otomobil de üretebileceğini aktardı.
Otomobil üretme noktasında en önemli yatırımın yeterli donanıma ve liyakate sahip personel olduğunu ifade eden Karakaş, Türkiye'nin bu yarışın içerisinde olduğunu bildirdi.
Karakaş, "Grubumuzu kurarken amacımız, milli ve uluslararası camiada rekabet edebilen doğuştan elektrikli bir araç sahibi olmaktı." dedi.
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022'in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine, "Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." diye konuştu.
"Bölgemizin en büyük oyuncusuyuz"
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise sadece savunma sanayisinde faaliyet göstermediklerini belirterek, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağlayan ve devletin kritik altyapılarında da çalışan bir şirket olduklarını söyledi.
Atalay, 5 bin kişilik bir iş gücü ile bölgenin en büyük oyuncusu olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dijital dönüşümün bana göre en önemli unsuru insan kaynağı. Yurt dışına beyin göçü olduğu gibi bir algıyı doğru bulmuyorum. Şirketimizde eğitim için de dahil olmak üzere sadece 12 kişi gitti yurt dışına bunların da 3'ü geri döndü. Veri, bazılarına göre çağımızın yeni petrolü. Verileri kullanarak katma değeri daha yüksek ürünler geliştirmeliyiz."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: AA

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