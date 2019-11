MÜSİAD Vizyoner'19 İcra Kurulu Başkanı Özeken

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'in konuşmasıMÜSİAD Vizyoner'19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken'in konuşması MÜSİAD Vizyoner'19 başladıBirevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: "Nesnelerin interneti sayesinde 2020'de 30 milyar cihazın birbiriyle bağlantılı olması ve 40 zetabayt veri üretmesi bekleniyor"MÜSİAD Vizyoner'19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken: "Türkiye, doğru strateji ve yerinde hamlelerle (bilgi ve dijitalleşme dönemini) geriden takip eden değil, liderlik eden, yol açan ve ülke rolüne talip. Bunun için gereken güç, azim ve inanç bizde fazlasıyla var""Konutlarda akıllı cihazların varlığı her geçen gün artıyor"Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi de etkinliğin ana sponsoru olduklarını belirterek, bu sponsorluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Dijitalleşmenin getirdiği sonuçlara değinen Çiftçi, bu kapsamda her geçen yıl konutlarda akıllı cihazların, sanal sesli asistanların varlığının artacağını söyledi. Çiftçi, "Nesnelerin interneti sayesinde 2020'de 30 milyar cihazın birbiriyle bağlantılı olması ve 40 zetabayt veri üretmesi bekleniyor." dedi.Konutlarda nesnelerin interneti sayesinde yaşanacak gelişmeler ve değişimlere işaret eden Çiftçi, ne kadar değişim yaşanırsa yaşansın, evi tam anlamıyla sıcak bir yuvaya dönüştüren tek şeyin "insani değerler" olacağını söyledi.Çiftçi, Birevim olarak her zaman "insan odaklılıktan" söz ettiklerini, bu konuda ödün vermemeye çalıştıklarını, tasarruf kültürünü çok önemsediklerini vurguladı."Tasarruf da dijitalleşme de zorunlu"Murat Çiftçi, Türkiye'de 23 milyon aile bulunduğunu, her ay 100 bin kişiyi tasarruf anlayışı ve kültürüyle tanıştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Hedefimiz 5 yılda 5 milyon ailenin birlikte tasarruf finansmanıyla ev veya araba hayallerine kavuşmasına vesile olmak. Bunun için dijitalleşme yolunda önemli yatırımlar yapıyoruz. İnsanı merkeze alan çözüm odaklı sosyal politikalar geliştirmek için de gayret sarf ediyoruz. Çünkü bu bizim için sadece ticari bir iş değil, aynı zamanda milli bir kalkınma modeli."Çiftçi, Birevim'in, faizsiz finans kaynaklarına ulaşma arayışı sonucu doğduğunu, insanlara alternatif finansman hizmeti sunduklarını ve tasarruf kültürünün yaygınlaşması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlattı.Dijitalleşme kadar tasarrufun da zorunlu olduğunu vurgulayan Çiftçi, tasarrufun öneminin katılımcılara aktarılması ve bu konuda duyarlılığın artması için düzenledikleri etkinliklere değindi. Çiftçi, ocak ayında insan odaklı Finans ve Tasarruf Zirvesi gerçekleştireceklerini de bildirdi."Türkiye dijital dönüşümde lider ülke olma hedefine sahip"Vizyoner'19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, gün boyunca etkinlikte sanayi dönüşümü, robotlaşmayı, yapay zeka, dijital dönüşü, akıllı tarım, milli teknoloji hamlesi, dijital ekonomi ve paralar, dijital Türkiye, yüksek katma değerli yatırım gibi önemli konuların ele alınacağını belirterek, düzenlenecek panellerde konuların uzmanlarınca anlatılacağını söyledi.Türkiye'nin birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini geriden takip eden bir ülke olarak yorumlandığını dile getiren Özeken, şu ifadeleri kullandı:"Bilgi ve dijitalleşme çağı' olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol alması, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına önemli. Türkiye, doğru strateji ve yerinde hamleler ile bu defa geriden takip eden değil, liderlik eden, yol açan ve ülke rolüne talip. Bunun için gereken güç, azim ve inanç bizde fazlasıyla var. Dünyanın imrendiği dinamik nüfusumuz ve iş yapabilme becerilerimiz ile bu konudaki iddiamızı çok çalışarak ve bu dönüşümün gereklerini doğru okuyarak ortaya koyabiliriz. ve bunun altyapısını hep birlikte kurmalıyız. MÜSİAD, elbette ki bu süreçte aktif rol oynamaktadır."Özeken, etkinlik kapsamında bu yıl ilk kez oluşturdukları programla girişimciler ile yatırımcıları bir araya getireceklerini kaydederek, buradan çok güzel bir sinerji ortaya çıkabileceğini bildirdi.