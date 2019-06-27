27.06.2019 11:39
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MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge Komutanı'nı ziyaret etti

MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge Komutanı

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, yönetimi ile birlikte Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar , yönetimi ile birlikte Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar yönetim kurulu üyeleri Rafet Kılıç, Şinasi Bozkurt, Zafer Sucu, Fevzi Turan , Yavuz Sesli ve Şube Müdürü Kemal Kurtul ile birlikte Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Çınar, MÜSİAD çalışmaları hakkında Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'na bilgiler verdi. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, MÜSİAD Başkanı Çınar ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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