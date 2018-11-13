MÜSİAD Yönetiminden Yeni Vali Canbolat'a Ziyaret

Vali Canbolat'a yeni görevinde başarılar dileyen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, dernek faaliyetleri ve Bursa hakkında bilgilendirmelerde bulundu. MÜSİAD'ın Türkiye'nin en büyük STK'larından biri olduğuna değinen Başkan Gürses, MÜSİAD Bursa Şubesi olarak her zaman Bursa'ya Türkiye'ye fayda sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"ÜRETİMİ VE İHRACATI DESTEKLİYORUZ"

MÜSİAD üyesi işadamlarının Bursa ekonomisine değerli katkılar sunduğunu söyleyen Başkan Gürses, "Düzenlediğimiz etkinlikler ve seminerlerle, üyelerimize iş yaşamlarında fayda sağlayacak bilgiler kazandırmaya, onlara güncel ve ekonomik konularda ışık tutmaya çalışıyoruz. Devletimiz ve BTSO'nun katkılarıyla gerçekleştirilen Ur-Ge faaliyetlerini çok önemsiyoruz ve buralarda MÜSİAD üyesi işadamlarımız önemli görevler üstleniyor. Her zaman üretimi ve ihracatı destekliyor, buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"DİYALOĞA AÇIĞIZ"

Bursa'nın önemli ve güçlü bir sanayi şehri olduğuna değinen Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursa sanayisi ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan şehirlerimizden birisi. Sanayinin yanı sıra, sahip olduğu kültürel, doğal ve tarihi güzelliklerle de öne çıkıyor. Bizler burada kente katkı sağlamak için varız, gücümüzün ve aklımızın yettiği kadar da bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunun için her zaman diyaloğa açığız ve devletle iş yapma kabiliyeti olan derneklerle ortak çalışmalara imza atmaya hazırız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a hediye takdim etti.