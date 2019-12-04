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Musiki eğitimiyle ezan, ilahi ve mevlit okuyorlar

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında Dini Musiki eğitimi alan öğrenciler makamlı bir şekilde ezan, ilahi, mevlit ve Kuran-ı Kerim okuyabiliyor

04.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:43Musiki eğitimiyle ezan, ilahi ve mevlit okuyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Dini Musiki Bölümü'nde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından dini musiki eğitimi veriliyor. Eğitim alan din görevlileri, makam, nota, ses ve nefes eğitimleriyle makamlı bir şekilde ezan, ilahi, mevlit ve Kuran-ı Kerim okuyabiliyor. Konservatuvar Türk Din Musikisi öğrencileri ayrıca İrfan Yakar tarafından nazariyat, Kadir Dalca tarafından da cami musikisi dersleri alıyor.

EZANLAR MAKAMLI OKUNUYOR

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Korosu'nun da şefliğini yapıyor. Konservatuvarda dini musiki eğitimi veren Prof. Dr. Turabi, Kocaeli genelinde Türk Tasavvuf Müziği Korosu tarafından konserler yapıldığını belirterek konservatuvarda Türk Din Musikisi bölümünde müezzinler ve imamlara camilerde okunan ezan ve salaların, mevlit ve ilahilerin doğru bir şekilde icra edilmesi ile ilgili eğitim verildiğini ifade etti.

SES VE NEFES EGZERSİZLERİ

Öğrencilere ses ve nefes egzersizleri eğitimi, camii musikisi uygulamaları, solfej, Türk Müziği Nazariyatı, Türk Din Musikisi, repertuvar dersi eğitimleri veriliyor. Mezunlar 5 vakit ezanı, mevlit ve Kuran-ı Kerim Tilavetini makamlı bir şekilde okuyabiliyor.

DİNİ MUSİKİYE MERAKLI HERKES EĞİTİM ALABİLİYOR

Türk Din Musikisi bölümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı hocaları tarafından eğitimler veriliyor. Türk Din Musikisi Bölümündeki eğitimlere, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin yanı sıra dini musikiye merakı olan tüm vatandaşlar da katılabiliyor.


Kuran-ı Kerim, Güncel

Kaynak: Bültenler

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