Musikinin Dehası Dede'den Bugüne" Konseri

Dede Efendi
'nin eserleri, "Musikinin Dehası Dede'den Bugüne" konserinde icra edildi.
Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer
'in sevilen şarkıları seslendirdiği konser, Cemal Reşit Rey
(CRR) Konser Salonunda gerçekleştirildi.
"Sultaniyegah Peşrev" ile başlayan konserde, "Dede Efendi" olarak bilinen Hammamizade İsmail Dede Efendi
'nin "Yar Misalini Ne Zemin-ü Zaman Görmüştür", "Nihan Ettim Seni Sinemde" ve "Şad Eyledi Can-ü Dilimi" gibi eserleri seslendirildi.
"Ne Doğan Güne Hüküm Geçer", "Yine Bağlandı Dil Bir Nev
Nihale", "Yar Senden Kalınca" ile beğeni toplayan 2 bölümlük konser, dinleyicilerin de eşlik ettiği "Yine Bir Gülnihal" şarkısıyla sona erdi.
Yaklaşık 2 saat süren konserde, Bekir Ünlüataer'e viyolonselde Volkan Ertem, kemanda Aziz Şükrü Özoğuz, udda Bilen Işıktaş, kanunda Onur Cicin, tanburda Hasan Kiriş, piyanoda Erman Türkeli
, kontrbasta Şentürk Öztaş, perküsyonda Oray Yay ve Erkan Kanat eşlik etti.
Doğumunun 241. yılında yad edilen bestekar, neyzen ve hanende Hammamizade İsmail Dede Efendi, 1778 yılında İstanbul
'da dünyaya geldi, 1846'da Mekke
'de vefat etti.
Yaklaşık 500 beste yapan, çalgısal ve sözlü 267 eseri günümüze ulaşan Dede Efendi'nin, en çok bilinen tasavvufi eserleri Hüzzam, Saba ve Ferahfeza Mevlevi ayinleridir.
Güncel
Kaynak: AA