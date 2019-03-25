Musk: Tesla Araçların Fiyatları 1 Nisan'da Yüzde 3.0 Yükselecek

Kaynak: DHA

– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 1 Nisan'dan itibaren Tesla envanterindeki otomobil fiyatlarının yüzde 3.0 artacağını duyurdu.Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Musk, söz konusu zammın 1 Nisan'da gece yarısında uygulamaya konulacağını, "bu nedenle de zamlı fiyatların 2 Nisan'da geçerli olacağını" belirtti.Söz konusu paylaşımlarda Musk, şu bilgileri verdi:"Küresel olarak Tesla envanterindeki bütün arabaların fiyatları yüzde 3.0 yükselecek. Eğer kesin konuşmak gerekirse, zam 1 Nisan'da uygulamaya konulacak ve zamlı fiyatlar 2 Nisan'dan itibaren etkili olacak."Bu zamlar, Tesla internet sitesinde verilen siparişlerdeki fiyatları etkilemiyor. Mevcut envanter ücretleri şu an internet sitesinde hala düşük. Yeni zam, bunu düzeltecek." (Fotoğraflı) - İstanbul