Haberler » Ekonomi » Haber

Musk: tesla doğu avrupa'ya da genişlemeyi umuyoruz

Tesla CEO'su Elon Musk, 2020 başında Tesla'nın Doğu Avrupa'ya kadar genişlemesini umduğunu belirtti.

25.09.2019 12:09Musk: tesla doğu avrupa'ya da genişlemeyi umuyoruz
Tesla CEO'su Elon Musk, 2020 başında Tesla'nın Doğu Avrupa'ya kadar genişlemesini umduğunu belirtti.
Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan ve daha pek çok Doğu Avrupa ülkesinde önümüzdeki yılın başında kendimize yer bulmayı umuyoruz" dedi.
Firma, Model 3'ün Avrupa'ya teslimini 2019'un Şubat ayında gerçekleştirmişti. Model 3, Hollanda'da 10 bin aracın satılması ile birlikte 2019 yılında ülkede en çok satılan araç oldu.
Yakın zaman önce Çin'de "büyük bir mühendis ekibi" kuracağını da vurgulayan Musk, "Eğer orijinal mühendislik desteklenirse, Çin'deki ekibimize çok önemli mühendisler katılacak" dedi.



Nicola Tesla, Avrupa, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:28 Yaşam alanları için güzel fikirler Koçtaş Yaşayan Evler dergisinde
14:25 Bakan Varank: Beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor
14:20 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:20 BursaFotoFest, 4 Ekim’de kapılarını açıyor
14:18 Konfeksiyon ihracatçı ile ithalatçıları buluştu
14:16 "Ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor"
14:15 AB, çevre dostu yatırımları sınıflandırmaya hazırlanıyor