Musk Tesla'nın Çin'de daha çok fabrika kurabileceğini ima etti

Musk, Tesla'nın Kaliforniya'daki Mountain View'daki yıllık hissedarlar toplantısında, Çin coğrafi açıdan epey büyük, dolayısıyla lojistik maliyetleri azaltmak için bu ülkenin diğer bölgelerinde de tesislere sahip olmak anlamlı görünüyor" dedi.

Çin, Tesla'nın Birleşik Devletler 'den sonraki en büyük piyasası. Şirketin Shanghai'deki fabrika inşaatı da hızla ilerliyor; nitekim Musk, inşaatın bu yılsonunda bitmiş olacağını daha önce belirtmişti.

Tesla, Shanghai tesisinde yılda yarım milyon otomobil üretmeyi hedeflediğini daha önce açıklamıştı. Musk, bu amaçlarını Salı günü yatırımcılara geçici bir hedef olarak sundu; ayrıca tesisin kapasitesinin uzun vadede 1 milyon araca varabileceğini de söyledi.

50 milyar yuanı (7 milyar ABD doları) aşkın bir yatırımla oluşmuş bulunan Tesla fabrikası, Shanghai imalat setörünün en büyük yatırım projesi olma özelliğini taşıyor. Şirket, daha geçen ay, Shanghai'de üretilecek ikinci nesil Model 3 siparişleri almaya başlamaktan söz ediyordu.

Kaynak: Bültenler