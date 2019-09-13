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Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı

BİLECİK'te, kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Özkaram (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.09.2019 14:34Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandı
BİLECİK'te, kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Özkaram (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği Mustafa Özkaram'ın evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Özkaram, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Özkaram'ın evinde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA

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