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Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Fatih Terim'in, Muslera'yı 26 Kasım'daki Club Brugge maçında sahaya sürmesi bekleniyor.

22.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:45

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol 'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda 20: 30'da başlayacak olan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

GALATASARAY: Okan - Mariano, Ahmet, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Adem Büyük

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli

MUSLERA KADROYA ALINMADI

Galatasaraylı kaleci Muslera, belindeki ağrıları nedeniyle Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı. Uruguaylı kaleci bu maçta forma giymek istemesine rağmen 4 gündür devam eden ağrıları geçmedi ve bu sebeple kadroya alınmadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Muslera'yı 26 Kasım'daki Club Brugge maçında sahaya sürmesi bekleniyor.

Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!

Fernando Muslera, Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Spor


HABER YORUMLARI (4)
KSK Lİ MESUT:6saray bildiğiniz sakatlar toplama merkezi oldu.
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ZALAD:RABBİM yüzünüzü güldürmesin. . . . .
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AYNEN:Sen başkası için ne dilersen Allah sana 10 misli verir.
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FB Lİ:amin kardeşim inşallah
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