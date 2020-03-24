Muslera'dan Terim'e destek mesajı
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, korona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.
24.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:38
Galatasaray 'ın kalecisi Fernando Muslera, korona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim'e yayınladığı mesaj ile destek verdi. Urguaylı eldiven, sosyal medya hesabından "Birçok savaş kazandın. Bu herkese neden hep kazandığını göstermek için bir neden daha. Güçlü ol hocam hepimiz seni seviyoruz" ifadelerine yer verirken, Terim ile sevinç yaşadığı fotoğrafını paylaştı. - İSTANBUL
Sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim'e yayınladığı mesaj ile destek verdi. Urguaylı eldiven, sosyal medya hesabından "Birçok savaş kazandın. Bu herkese neden hep kazandığını göstermek için bir neden daha. Güçlü ol hocam hepimiz seni seviyoruz" ifadelerine yer verirken, Terim ile sevinç yaşadığı fotoğrafını paylaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Fernando Muslera, Galatasaray, Fatih Terim, Spor