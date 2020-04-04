Muslera’dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin

Galatasaray 'ın file bekçisi Fernando Muslera, takım arkadaşları ile olan video konferans görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Muslera paylaşımında takım arkadaşı Nagatomo'ya takılmayı ihmal etmedi.

"NAGATOMO GİBİ GÜLÜMSEYİN"

Fernando Muslera yaptığı paylaşımda; "Hepinizi çok özledim. Sahada tekrar birlikte olacağımız anı bekliyorum. Güçlü olun ve evde kalın! Ve her zaman Yuto Nagatomo gibi gülümseyin" yazdı.

Taraftarlar, Muslera'nın paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken sosyal medyada birçok espri yapıldı.

İşte Muslera'nın paylaştığı fotoğraflar;