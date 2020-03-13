Menü
Haberler ›› Spor ››Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir - Spor

Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" dedi.

13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:38

Galatasaray 'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu.

"HER İNSANIN SAĞLIĞI, FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.

Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.

Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Kaynak: İHA

Etiketler : Fernando Muslera, Galatasaray, Futbol, Spor

İlgili Haberler

Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya SelçukKronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?
Paylaş
Yorumlar (4)
TR61:Komplo başladı yine GS tiyatrosu her yol mübah bunlara. Kaçış yok bu sene söke söke kupayı kaldıracağız okadar
Cevap Yaz 1 1
SHADOW:ne yaranız var ya yurdışı liglerde kimse bu kadar ısrar etmedi okadar para alıyorsunuz bide ertelenin diyorsun
Cevap Yaz 1 1
GECELERİN YARGICI:GALATASARAY AĞLAMA DUVARI
Cevap Yaz 1 5
MUNTARİ:GALATA SARAY KORKUSUNDAN ALTINA KACIRACAK VAY BEE BESiKTASA BAK SEN HELE, CORONA MORONA DiNLEMiYOR HEMDE HiC SESi BiLE CIKMIYOR :))) MAC OYNANIR GS:1 BJK:3 BİTER GECMİS OLSUN. . .
Cevap Yaz 3 4

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor Spor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Spor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Spor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Spor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Spor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı