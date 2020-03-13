Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" dedi.
13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:38
Galatasaray 'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu.
"HER İNSANIN SAĞLIĞI, FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ"
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.
Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fernando Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir
Etiketler : Fernando Muslera, Galatasaray, Futbol, Spor
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Yorumlar (4)
TR61:Komplo başladı yine GS tiyatrosu her yol mübah bunlara. Kaçış yok bu sene söke söke kupayı kaldıracağız okadar
SHADOW:ne yaranız var ya yurdışı liglerde kimse bu kadar ısrar etmedi okadar para alıyorsunuz bide ertelenin diyorsun
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