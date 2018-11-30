30 Kasım 2018, 10:56
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Muslera ile Selçuk, 2011-2012 Sezonundan Bu Yana Oynanan Tüm Beşiktaş Derbilerinde Forma Giydi

Galatasaray'da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 17 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, takıma 2011-2012 sezonunda dahil olmuştu.

MUSLERA 17 MAÇTA, 18 GOL YEDİ

İkili, bu süreçten sonra Beşiktaş ile oynadıkları derbilerin hepsinde forma giydi. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 17 resmi müsabakada 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez de mağlubiyet gördü. 4 maçta ise berabere kaldı. Selçuk söz konusu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırırken, Muslera da 17 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü.

Galatasaray,Beşiktaş,Selçuk,Fernando Muslera
30 Kasım 2018 Cuma 10:56



YORUMLAR (3)
MARDİNLİ: Kovun gitsin
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İZMİRLİ: boğazına dursun aldığın o 3, 75 milyon euro selçukk denen boş futbolcu!!
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ALİCAN: MUSLERANIN ARTIK BIRAKMASI LAZIM 17 MAÇTA 18 GOL NEDİR ARKADAŞ MONDRAGON BİLE BUNDAN İYİYDİ
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