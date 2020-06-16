Muslera kaç hafta yok ? Muslera sezonu kapattı mı ? Muslera ne zaman ameliyat olacak ? Muslera sahalara dönebilecek mi?

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın kaval kemiğinde iki kırık tespit edildi.Galatasaray camiasının yanı sıra tüm futbol severlerin merak ettiği tüm soruları sizler için haberimiz de derledik..

Muslera kaç hafta yok ? Muslera sezonu kapattı mı ? Muslera ne zaman ameliyat olacak ? Muslera sahalara dönebilecek mi?
16.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:42

MUSERA SEZONU KAPATTI MI ?

Fernando Muslera'nın ayağı sakatlığın ardından alçıya alındı.Sezonu kapatan tecrübeli file bekçisi ligde oynanacak son 7 maçta forma giyemeyecek.

MUSLERA SAHALARA NE ZAMAN DÖNEBİLİR?

Uruguaylı kalecinin, doğum günü olan 16 Haziran'da olacağı kaval kemiği ameliyatından sonra 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Klüp doktoru İnce, "Başarılı bir operasyon geçirdi. Yarın veya öbür gün hastaneden çıkmasını bekliyoruz" dedi. Ne zaman sahalara dönüleceğiyle ilgili gelen soruya İnce, "Bu aşamada pek süre vermek doğru olmaz ama daha önce Emre Akbaba 6 ay gibi bir sürede geri döndü. Beklediğimiz süre bu süre" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Fernando Muslera, Gündem, Güncel, Haber

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SELÇUK: Giydi
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