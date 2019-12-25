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Muslera'nın topu açık artırmada satıldı

Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin Geleneksel Yeni Yıl Galası gerçekleştirdi. Erken kutlamada, Muslera'nın imzaladığı idman topu 4 bin 500 TL'ye satıldı.

25.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:10

Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel'in organize ettiği geceye, iş ve camiasından çok sayıda davetli katıldı. Kent merkezindeki bir spor kulübünde düzenlenen gecede, geçen yıl yaşamını yitiren derneğin ikinci başkanı Mustafa Genç de anıldı. Genç'in adını taşıyan ödülün ilki iş insanı Taylan Erbaş'a verildi. Erbaş ödülünü, Mustafa Genç'in eşi Melek Genç'in elinden aldı. Ödül töreni takdimi sırasında duygulu anlar yaşandı.

Gecede konuşan dernek başkanı Gökmen Güzel, son iki yılın camiaları açısından güzel geçtiğini belirterek, "Şu an hedefe mesafeli gözüksek de ligin ikinci yarısında performansımızı arttırarak 22. şampiyonluğa ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca, Florya'nın Mustafa Cengiz başkanımız tarafından yeniden kulübümüze kazandırılması, elde edilen şampiyonluklar kadar değerlidir" dedi.Baloda yapılan çekilişlerde geceye katılanlara çeşitli hediyeler verildi. Galatasaraylı kaleci Muslera'nın antrenmanda kullandığı ve imzaladığı futbol topu açık artırma ile satışa çıkarıldı. Açık artırma sonunda topu 4 bin 500 liraya alan iş insanı Volkan Kara, oğlu Furkan'a hediye etti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Abdullah Sürekli'nin sunuculuğunu üstlendiği galada, Mezdeke Dans Grubu ile Mayday İstanbul Grubu'nun solisti Özge Tezcanlı, performanslarıyla davetlileri geç saatlere kadar coşturdu.

Muslera'nın topu açık artırmada satıldı

Fernando Muslera, Antalya, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
YILMAZ: 4500 TLYİ TOPA VERECEKLERİNE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BAĞIŞLASALARDI KEŞKE
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PAŞALI: Top yerine Kerimcan satılsaydı beş para etmezdi
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VATANDAŞ: Gerçekten yazıklar olsun bu ülkede gerçekten gelişim olmaz. .
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