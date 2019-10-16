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Muslera'nın ikinci kez babalık sevinci

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ikinci kez baba oldu.

16.10.2019 15:57Muslera'nın ikinci kez babalık sevinci
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ikinci kez baba oldu. Muslera ve Patricia Callero çifti kız çocuklarına Tiziana adını verdi.

Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Muslera ve eşi Patricia Callero'yu tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "İkinci çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Fernando Muslera'yla sevgili eşi Patricia Callero'yu tebrik eder, yeni doğan kızları Tiziana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Galatasaray Spor Kulübü, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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