Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması bütün moralleri alt üst ederken, Muslera'nın sakatlandığı pozisyon ofsayt olmasına rağmen VAR protokolü gereği pozisyonun tamamlanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti.

14.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:31

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15. dakikasında sakatlanarak ambulansla sahayı terk eden Fernando Muslera hastaneye götürüldü.

Ceza sahası içerisinde Çaykur Rizesporlu futbolcu ile çarpışmasının ardından yerden kalkamayan Muslera için sahada yer alan tüm futbolcular büyük üzüntü duydu.

PROTOKOL, G.SARAY TARAFTARINI İSYAN ETTİRDİ

Çarpışma anından hemen önce Rizesporlu futbolcunun ofsaytta olduğu tespit edildi ancak VAR protokolü gereği pozisyon tamamlanıncaya kadar oyun devam etti.

Galatasaraylı taraftarlar, Muslera'nın sakatlığı sonrası uygulanan bu protokole sosyal medyada sert tepki gösterdi.

Muslera’nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çaykur, Spor, Haber
Yorumlar (6)
SELAMİ SEL: ligin ilk yarısında altay sakatlanacaktı aynı pozisyonda o zman kimse konuşmuyordu
Cevap Yaz 6 6
HAKAN: Hayırlısı be
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EMRAH: Allah belanızı versin protokolunuzun Muslera nin sakatlığı sizin sucunuz
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