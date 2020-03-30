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Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne koronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

30.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:41

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediği bu dönemde Galatasaray 'ın başarılı kalecisi Muslera ve eşi Patricia'dan anlamlı bir bağış geldi. 33 yaşındaki oyuncu ile eşi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman yardımında bulundu.

BAŞHEKİM YARDIMCISI TEŞEKKÜR ETTİ

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ekipman desteği

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazi Üniversitesi, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor

Haberin Videosu :

Fernando Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
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Haberler ›› Spor ››Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği - Spor
Yorumlar (4)
MUSTAFA:tebrikler helal olsun sana
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KÜRŞAT:Adam yazılır Muslera okunur teşekkürler güzel insan.
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ŞEMS:Bizim sahte sanatçılarımız nerede? Teşekkürler Fernando Muslera vermesini de biliyor.
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M.KARALİ:takdire şayan bir hareket, lakin muslera günah çıkarma derdinde gibi. daha önce söylediği ve çok tepki aldığı sözlerini unutturmak istiyor bence. ama yine de bu anlamlı bağış için teşekkürler büyük kaleci
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