Haberler » Güncel » Muşlu öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor - Haber

Muşlu öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Muş'un Bulanık ilçesindeki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda kurulan donanımlı atölyelerde hem meslek öğreniyor hem de üretime katılıyor.

03.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:30Muşlu öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor
'un ilçesindeki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda kurulan donanımlı atölyelerde hem meslek öğreniyor hem de üretime katılıyor.
Öğretmenlerinin desteğiyle sıra, masa ve çeşitli mobilyalar üreten öğrenciler, kente ihtiyacı olan okullara gönderiliyor.
Okulu ziyaret ederek, incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda mobilya, metal, elektrik ve elektronik ve bilişim atölyelerinin bulunduğunu söyledi.
Geçen yıldan bu yana okulda ciddi bir değişim yaşandığını belirten Tunçel, "24 derslikli okulumuz, aynı zaman üç yüz kişilik pansiyonumuz var. Burada özellikle uygulamalı eğitimi ön planda tutuyoruz. Okullardaki sıra ve masaları topluyor ve bunların onarımını yapıyoruz. Çabalarından dolayı okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Okul Müdürü Ali Çiçekli de okulda yenilenen teknolojiyle hem üretim yapıldığını hem de öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirildiğini ifade etti.
Okulun döner sermaye sistemine geçmesiyle öğrencilerin para kazanmaya başlayacağını dile getiren Çiçekli, okuldan mezun olan öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadığını aktardı.
10. Sınıf öğrencisi Esad Aygür de meslek öğrenmek için bu okulu seçtiğini bildirerek, "Mobilyayı çok sevdiğim için bu bölüme geldim. Sıra, masa üretimi yapıyoruz. Çok zevkli bir iş. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:57 Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi - Haber
14:54 Müftü Erenay: "İslam dini, gençlerle yükselmiştir" - Haber
14:53 Körfez'de 'engelsiz' şölen - Haber
14:52 30 yıldır evine su taşıyor - Haber
14:52 Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:00:23