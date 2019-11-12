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Muşlu öğrencileri "ısıtan" yardım

Bursa'da yaşayan Muşlu iş adamı Behçet Ongur, 450 öğrenciye bot ve giyim yardımında bulundu.

12.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:11
'da yaşayan Muşlu iş adamı Behçet Ongur, 450 öğrenciye bot ve giyim yardımında bulundu.
Muş Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokul ve Ortaokulunda görevli Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu, kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta öğrencilerin üşümemesi için "Üşüyen Hiçbir Çocuğumuz Kalmasın" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.
Muşlu iş adamı Behçet Ongur'un, kampanyaya destek vermek amacıyla gönderdiği bot ve montlar, il merkezine bağlı Sungu beldesi ve Yoncalıöz köyündeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Hayırsever iş adamı Ongur, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente bağlı Yoncalıöz köyünde dünyaya geldiğini ve zor şartlar altında eğitim hayatını sürdürdüğünü söyledi.
Her zaman eğitime destek vereceğini belirten Ongur, şöyle konuştu:
"Şu an çok mutluyum, heyecanlıyım ve duyguluyum. Eski günlerim aklıma geldi. Bundan sonrada çocuklar için elimden ne geliyorsa yapacağım. İlk defa 450 öğrenciyi bugün giydirdik ama hedefimiz bin 500 ile 2 bine yakın çocuğu giydirmek. Küçükken zor şartlarda eğitim gördük. Hiçbir imkanımız yoktu. 4 kardeştik ve o dönemde bir kalemi dörde bölüyorduk. Hem koyunlara bakıyor hem de okula gidiyorduk. Bu günleri yaşadığımız için her zaman çocuklarımızın yanında olacağız."
Mutlu ise, Muş'un soğuk bir il olduğunu ve çocukların üşümemesi için "Üşüyen Hiçbir Çocuğumuz Kalmasın" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını aktardı.
İş adamı Behçet Ongur ile iletişime geçtiklerini anlatan Mutlu, "Kendisi de Muş'ta doğduğu için bu köyü iyi biliyor. Burada öğrencilerimize hem bot hem de mont desteğinde bulundu. Çocuklarımız onun sayesinde bu kışı daha iyi geçirecek. Duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Muşlu öğrencileri

Bursa, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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