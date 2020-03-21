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Muşlu otel sahibinden 4 yıldızlı hareket

MUŞ'ta, 4 yıldızlı otel sahibi Serdal Özüpak (41), koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'na destek için otelinin karantina hastanesi olarak kullanılabileceğini söyledi.

21.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:29
Muşlu otel sahibinden 4 yıldızlı hareket

MUŞ'ta, 4 yıldızlı otel sahibi Serdal Özüpak (41), koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'na destek için otelinin karantina hastanesi olarak kullanılabileceğini söyledi. Hiçbir karşılık beklemeden otelini hizmete sunabileceğini belirten Özüpak, salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

İstasyon Caddesinde 6 yıldır hizmet veren 96 oda ve 250 kişi kapasiteli 4 yıldızlı otelin sahibi Serdal Özüpak, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü ile mücadelede 'Ben de varım' dedi. Evli ve 5 çocuk babası Serdal Özüpak, yaklaşık 35 milyon TL değerindeki otelini, devletin hizmetine vermeye hazır olduğunu söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulduğu anda hiçbir karşılık beklemeden otelinin karantina hastanesine dönüştürülmesini isteyen Özüpak, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği çağrısında bulundu.

'BUGÜNLER, BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ'

Bugünlerin birlik ve beraberlik günü olduğunu belirten Özüpak, "Dünyayı kasıp, kavuran koronavirüs ile maddi veya manevi herkesin elini taşın altına koyması gerek. İnşallah bu kötü kabus kısa sürede sona erer ve eski günlerimize yeniden kavuşuruz. Devletimize destek vermek ve halkımızın sağlığı için otelimiz her zaman devletimizin ve halkımızın hizmetinde olduğunun bilinmesini istiyorum. İnşallah ihtiyaç duyulmaz ama eğer duyulursa da o günlere gelirsek otelimiz her zaman devletimizin emrindedir, anahtarımızı bırakırız. Biz de devletimiz için can ve baş ile ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

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