Haberler » Güncel » Muşlu taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Muşlu taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş'ta taksiciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:44Muşlu taksiciler AA'nın
'ta taksiciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Muş Taksiciler Derneği Başkanı Erkan Kandemir ile taksiciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kandemir, "" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası " ve "" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Erkan Kandemir, "Çok güzel fotoğraflar var. Oylamada zorlandık. Fotoğraflar, yurt içi ve yurt dışında büyük azmin neticesinde ortaya çıkmış. Oylamayı destekliyor ve her yıl katılmaya çalışıyoruz. Fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.
Sürücülerden Metin Göz de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi " fotoğraflarını tercih etti.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06 Şehit Esma Çevik'in Bayrampaşa'daki evinin önünde helallik alındı - Haber
13:06 Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Haber
13:06 Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor - Haber
13:06 Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor - Haber
13:05 Türk savunma sanayisi Kuveyt'te görücüye çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
10.12.2019 13:10:57