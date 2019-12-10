Haberler » Güncel » Muşlu taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Muşlu taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş'ta taksiciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:26
'ta taksiciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Muş Taksiciler Derneği Başkanı Erkan Kandemir ile taksiciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kandemir, "" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası " ve "" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Erkan Kandemir, "Çok güzel fotoğraflar var. Oylamada zorlandık. Fotoğraflar, yurt içi ve yurt dışında büyük azmin neticesinde ortaya çıkmış. Oylamayı destekliyor ve her yıl katılmaya çalışıyoruz. Fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.
Sürücülerden Metin Göz de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi " fotoğraflarını tercih etti.
Muşlu taksiciler AA'nın

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Muş, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40 Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu - Haber
14:40 Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası - Haber
14:39 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haber
14:34 Çanakkale ruhu Erdemli'de yaşatılıyor - Haber
14:34 Öğrencilere eğitim semineri verildi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:46:48