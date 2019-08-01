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Musluk suyunu "zemzem" diye satacağı iddiası

Adana'da musluk suyunu "zemzem" diye satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

01.08.2019 18:01
Musluk suyunu
Adana'da musluk suyunu "zemzem" diye satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Sarıçam Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Yeni Mahalle'deki iş yerinde etil alkol dolumu yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bidon buldu.
Bidonları inceleyen ekipler, musluk suyuyla doldurulmuş 5'er litrelik bin 200 bidona "zamzam" yazılı etiket yapıştırıldığını tespit etti.
İş yerinde ayrıca 750 sahte etiket ve 192 boş bidon bulundu.
Musluk suyunu "zemzem" diye satacağı ileri sürülen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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