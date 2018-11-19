Muşlular Ankara'da Buluştu

Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya
, Ankara
Muş Derneğinin yeni hizmet binasının açılışı vesilesiyle düzenlenen programa katıldı.
Ankara Muş İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Kalkınma Derneği (Ankara Muş-Der) Başkanı Necmettin Dede
; siyasileri, bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve gurbette yaşayan Muşluları Ankara'da buluşturdu. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yanı sıra Vali İlker Gündüzöz
ve eşi, Muş eski valilerinden Aziz Yıldırım
, Vedat Büyükersoy ve eşi, Ali Akan
, Ahmet Refik
Tekerek, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, eski bakanlardan Abdulkadir Aksu
, Hüseyin Çelik
, Edip Safter Gaydalı
, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
, İl Jandarma
Komutanı Albay Bülent Baykal, Hasköy
Belediye Başkanı Mürsel Özen
, Korkut
Belediye Başkanı Haşim Arık
, STK
temsilcileri ve davetliler katıldı.
Dernek Başkanı Necmettin Dede'nin açılış konuşmasını yaptığı gecede Muş Valiliği
tarafından hazırlanan tanıtım filmi ve Muş Belediyesi tanıtım filminin gösterimi yapıldı.
Ankara Muş-Der'e destek veren iş insanı ve kurum yetkililerine plaketlerin verildiği gecede, Muş'a ait şarkıların seslendirilmesi ile katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. - MUŞ
Necmettin Dede,Feyat Asya,Muş,Ankara
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:39