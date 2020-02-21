Haberler » Güncel » Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret - Haber

Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

21.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:12Muşlulardan Başkan Ataç'a ziyaret
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç'ı makamında ziyaret eden Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan Dernek Başkanı Ayhan Taşçı, "Ahmet Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunduk. Dernek binamızı Tepebaşı bölgesine taşıdık ve konu hakkında bilgi verdik. Ayrıca dernek faaliyetlerimiz hakkında da istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de bulunan hemşehri derneklerinin tamamı ile iyi ilişkiler içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:48:50